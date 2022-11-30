البيت الأبيض: واشنطن وحلفاؤها يعملون على نقل أنظمة دفاع جوي إضافية لكييف

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء لنقل أنظمة دفاع جوي متقدمة إضافية إلى أوكرانيا مشيرا إلى أولوية الأمر.

وقال كيربي: "نحن نعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتوفير أنظمة دفاع جوي متقدمة إضافية"، مشيرا إلى أن واشنطن تتواصل مع كييف بشكل يومي بشأن الدعم الذي تحتاجه.

كما أشار كيربي إلى أن واشنطن "لا تريد أن ترى المزيد من التصعيد لهذه الحرب" وتظل قلقة من ذلك.

المصدر: نوفوستي