استنثاء الغاز الروسي من عقود الشراء المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على استثناء الغاز الروسي من عقود الشراء المشتركة، حسبما أعلنته المفوضية الأوروبية.

اتفق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على استبعاد الغاز الروسي من عقود المشتريات المشتركة، والتي يجب أن يكون حجمها في 2023 على الأقل 15 بالمئة من حجم مخازن الغاز للدول الأعضاء، أو ما يعادل 13.5 مليار متر مكعب.

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وجاء ذلك في بيان المفوضية الأوروبية الذي وزّع على أساس اجتماع غير رسمي انعقد اليوم الخميس في بروكسل.

وتنص الوثيقة على أن "القواعد الجديدة ستخلق فرصا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة لديها لشراء الغاز بشكل مشترك من الأسواق العالمية".

كما تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الدول ملزمة "بشراء 15 بالمئة من كل الغاز اللازم من خلال هذه الآلية لملء مرافق تخزين الغاز خلال عام 2023".

وأكدت الدول الأعضاء أنه "سيتم استبعاد الغاز الروسي من المشتريات المشتركة".

المصدر: تاس