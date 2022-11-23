زيلينسكي ينشر آلاف "نقاط الصمود" في كل أوكرانيا

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه تم نشر أكثر من 4000 نقطة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في كل البلاد في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

وذكر أن هذه النقاط، ستعمل مجانا وعلى مدار الساعة في جميع الإدارات الإقليمية والمحلية، وكذلك في المدارس والمباني التابعة لوزارة حالات الطوارئ. وفيها ستتوفر الكهرباء ومياه الشرب واتصالات الموبايل والإنترنت، وهناك من الممكن معرفة مكان عمل أقرب محطة وقود وفرع بنك، وصيدلية ومتجر.

وكتب زيلينسكي على قناته في تيلغرام: "ننشر في جميع أنحاء البلاد مشروعنا الجديد لدعم الناس تحت عنوان- نقاط الصمود. ومع حلول هذا اليوم، تم بالفعل إعداد أكثر من أربعة آلاف نقطة من هذا القبيل. ونخطط لنشر عدد أكثر".

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في وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل بعد الضربات الصاروخية الروسية.

المصدر: نوفوستي