شركة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن جدول انقطاع الكهرباء في عموم أوكرانيا

أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرإنيرغو" عن عمليات انقطاع الكهرباء المجدولة في عموم أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة فلاديمير كودريتسكي الذي كتب على تطبيق "تليغرام" إنه بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى نهاية يوم 21 سوف يتم تطبيق عمليات انقطاع التيار الكهربائي المجدولة في جميع أنحاء البلاد، ولم يتوقع أي إغلاق طارئ إضافي، على الرغم من أن الفاصل الزمني لانقطاع التيار قد يتجاوز 4 ساعات.

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وتابع كودريتسكي: "لقد تمكننا من التخطيط لقطع التيار الكهربائي في اليومين الماضيين ووضع الجداول، وهو ما يعني أن الوضع قد تحسن. في الوقت الحالي، تمكننا بالفعل من إكمال قدر كاف من لاعمل من أجل استقرار الوضع في نظام الطاقة بعد الهجوم الهائل الأخير في 15 نوفمبر. وبفضل ذلك، تم التخطيط لقطع التيار الكهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أنه من غير المتوقع ظهور أي حالات من الإغلاق الطارئ يوم الاثنين، على الرغم من أن حجم الحد من استهلاك الكهرباء سيكون أكبر إلى حد ما"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى زيادة استهلاك الكهرباء الاعتيادي في بداية أسبوع العمل.

ووفقا له، فقد اختارت الشركة مدة 4 ساعات لفصل المستهلك عن الكهرباء، ما يسمح بتجنب عدم توازن الطاقة والانقطاع الجماعي، وشدد على أن "الانقطاعات الكبيرة" في إمدادات الطاقة هي تلك التي تتجاوز الأربع ساعات القياسية، بحد أقصى 6 ساعات، مضيفا أنه بعد الهجوم الصاروخي الأخير، انقطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين لأكثر من 20 ساعة وأحيانا لأكثر من 24 ساعة.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن أصعب وضع لانقطاع التيار الكهربائي تعاني منه مدن كييف وأوديسا وخاركوف ومناطقهم، حيث علق رئيس الوزراء دينيس شميغال بأن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل بعد الضربات الصاروخية الروسية، واقترح الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية القابضة DTEK أن يفكر الأوكرانيون في مغادرة البلاد لمدة 3-4 أشهر لتقليل استهلاك الكهرباء.

وقد بدأت القوات المسلحة الروسية في استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يوم 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الأوكرانية، وفقا للأدلة التي حصلت عليها السلطات الروسية. ويتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف وحتى لفوف وإيفانو فرانكوفسك. ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الجوية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن تضرر حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

المصدر: نوفوستي