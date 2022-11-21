غروسي: بوتين على اطلاع تام حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف بشكل جيد كل التفاصيل لما يحدث في محطة زابوروجيه النووية.

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وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يعرف ما يحدث في محطة زابوروجيه النووية قال غروسي في حديث لقناة "CBS" تم نشره أمس الأحد: "بلا شك. يعرف كل تفصيل (لما يحدث)، الأمر الذي أدهشني".

وأضاف: "فهمت أثناء محادثتنا معه أنه يعرف بشكل تفصيلي جدا ليس هيكل المحطة نفسها فحسب بل وعن - وهذا أمر مهم للغاية - الحصول على الكهرباء ومصادر الطاقة الخارجية أيضا. إنها منشأة يعرفها جيدا".

وردا على سؤال عما إذا كان خبراء الوكالة يتمتعون بالحرية لتنفيذ مهامهم في محطة زابوروجيه النووية، أجاب غروسي: "نعم، تعرف أننا الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "كانت هناك مناطق تم تقييدنا فيها. لكن كل شيء كان علينا أن نراه، نجحنا في رؤيته".

هذا وأشار غروسي إلى ضرورة إنشاء منطقة آمنة حول هذه المحطة بهدف منع وقوع كارثة نووية. وأوضح: "قبل أن نضمن الأمن لهذه المحطة فإن احتمال وقوع كارثة نووية قائم".

وتابع: "لذلك أصر على إنشاء منطقة آمنة. وفي حقيقة الأمر يعني ذلك: "لا تهاجم المحطة"، معبرا عن اعتقاده أن الوضع في منطقة محطة زابوروجيه النووية "لا سابقة له في كثير من النواحي... وهو غير مستقر ويتطلب اتخاذ إجراءات سريعة".

وقام رافائيل غروسي في 11 أكتوبر الماضي بزيارة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان غروسي يصف سابقا اتصالاته مع بوتين بأنها مهمة للغاية من حيث ضمان أمن منشآت الطاقة النووية بما فيها محطة زابوروجيه النووية. كما زار غروسي كييف مرتين لإجراء لقاءات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: تاس