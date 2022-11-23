كوليبا: لا يحق للدول الغربية أن تتعب من مساعدة أوكرانيا

قالت صحيفة Die Zeit الألمانية، إن وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، علق على الأنباء التي تحدثت عن ظهور تعب في الغرب من تقديم المساعدات لسلطات كييف.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الأوكراني، أن الدول الغربية "لا تملك الحق" في أن تتعب من مساعدة كييف.

وأضاف كوليبا: "إذا كنا نحن الأوكرانيون لم نتعب، فإن بقية أوروبا ليس لديها الحق الأخلاقي أو السياسي في التعب".

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ووفقا للوزير الأوكراني، يجب على الاتحاد الأوروبي "رمي كل الشكوك والإرهاق جانبا" من أجل الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا في أسرع وقت ممكن.

في وقت سابق، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس وزارة المالية في أوكرانيا سيرغي مارشينكو عن تلقي شريحة أخرى من المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو.

المصدر: RT