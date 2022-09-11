كوليبا يدعو فرنسا لزيادة إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا فرنسا إلى زيادة إمداداتها من الدعم العسكري إلى كييف، لوجود نقص في الأسلحة.

وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "Journal du Dimanche" الفرنسية "نحن ممتنون جدا لفرنسا على المعدات المقدمة، وكذلك لدعمها ترشيحنا لعضوية الاتحاد الأوروبي. نطلب من فرنسا أن تفعل المزيد في هذه المسألة (الدعم العسكري)"، وأضاف أنه على الرغم من توريدات الأسلحة إلى كييف من بلدان أخرى، تبقى القوات المسلحة الروسية متفوقة على القوات الأوكرانية في الأسلحة الثقيلة.



وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات، أجاب أن أي أزمة "تنتهي بالدبلوماسية"، ولكن كييف تريد أن تكون "في موقع الطرف المنتصر".

وذكرت صحيفة Opinion الخميس، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بمدافع TRF1 ذاتية الحركة عيار 155 ملم، خرجت من الخدمة في الجيش الفرنسي.

وفي وقت سابق، كانت باريس قد سلمت بالفعل إلى الجانب الأوكراني 18 منصة مدفعية CAESAR ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، سحبتها من احتياطي القوات البرية، وهذا يشكل ربع العدد الإجمالي المتوفر من هذه المنصات لدى الجيش الفرنسي.

وفي يونيو، بعد زيارة إلى كييف، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي.