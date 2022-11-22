الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لمساعدة الشركات المتضررة من الأزمة في أوكرانيا

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء، على تقديم ألمانيا 45 مليار يورو مساعدات مالية لشركاتها المتضررة جراء أزمة أوكرانيا، وذلك عملا باللوائح الأوروبية.

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وسيتم توزيع المساعدات حتى 31 ديسمبر 2023، بعد أن كان من المفترض أن يتوقف تقديم المساعدات نهاية العام الجاري 2022.

كما ستتلقى الشركة المشمولة بالمساعدات ما يصل إلى مليوني يورو، عوضا عن 500 ألف نصت عليها حزمة المساعدات قبل تعديلها وموافقة المفوضية الأوروبية.

وستقدم الأموال المتاحة للشركات الألمانية على شكل قروض ميسرة، أو منح.

المصدر: د ب أ