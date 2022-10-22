ألمانيا تقر "مظلة حماية" بـ 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

وافق البرلمان الألماني يوم الجمعة، على حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 200 مليار يورو، تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.

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ووفقا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى العام 2024.

وبموجب الموافقة التي أعلنها البرلمان، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.

وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا.

واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.

واعتبارا من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين، وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من يناير المقبل.

ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بالطريقة نفسها بالضبط.

المصدر: د ب أ