أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، ميخائيل رازفوجايف، إسقاط الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة، اثنتان منها حاولتا استهداف محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الكهرباء.

وقال رازفوجايف: "حاولت طائرتان بدون طيار الاقتراب من محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية. ولكن دفاعاتنا الجوية تصدت لها وأسقطتها. النازيون الأوكرانيون حاولوا مرة أخرى مهاجمة محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية".

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وأشار إلى أن الجيش الأوكراني كان ينوي تنفيذ هذا الهجوم اليوم حصرا، لتوقيته بنفس يوم الهجوم إرهابي الذي تم تنفيذه قبل سبع سنوات عندما فجروا أحد خطوط الكهرباء في مقاطعة خيرسون، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن عموم القرم.

وأكد عدم وقوع أضرار في البنية التحتية المدنية مشيرا إلى أن جميع القوات في حالة تأهب.

وفي وقت لاحق، أعلن رازفوجايف أن الأسطول الروسي تصدى لهجمات ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود وأسقطها جميعها.

المصدر: نوفوستي