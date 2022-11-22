صحيفة: مواقف الغرب وأوكرانيا من شبه جزيرة القرم مختلفة

أفادت صحيفة "Politico" بأن مصالح الغرب وأوكرانيا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم على ما يبدو لا تتوافق بالكامل.

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وكتبت الصحيفة: "نواجه تصورا منتشرا بأن المصالح الغربية والأوكرانية لا تتوافق بالكامل عندما يدور الحديث عن شبه جزيرة القرم".

ونقلت عن تصريحات مسؤولين أمريكيين يقولون في لقاءات خاصة إنهم يخشون عواقب هجوم أوكراني محتمل على شبه جزيرة القرم. وأضافت أنه لا المسؤولين الأمريكيين ولا الغربيين يريدون أن يرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الهجوم المحتمل بالتصعيد.

وأعلن رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أن كييف تخطط لإطلاق عملية عسكرية للسيطرة على شبه جزيرة القرم، دون ذكر مواعيد ملموسة لبدء هذه العملية. من جانبه صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن أوكرانيا لا تملك القوات والموارد الضرورية لمهاجمة القرم. وقال نائب مجلس الدوما الروسي من شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، إن القوات الروسية ستوجه "ضربة نهائية ساحقة" على القوات الأوكرانية في حالة محاولتها لشن هجوم على القرم.

المصدر: نوفوستي