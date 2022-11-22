بوريل ينفي التفاف تركيا على العقوبات ضد روسيا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أنقرة قدمت بيانات تثبت عدم إعادة تصدير تركيا منتجات الاتحاد الأوروبي الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.

وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قدم تقريرا حول تدفق الواردات إلى تركيا من الاتحاد الأوروبي والصادرات من تركيا إلى روسيا.

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وأكد أن هذه المعلومات تؤكد زيادة في حركة البضائع من تركيا إلى روسيا.

وأضاف: "في الوقت نفسه، لم يتم تسجيل أي زيادة في الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. وهذا يعني أن هذه الأطروحة حول إعادة تصدير البضائع الأوروبية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر تركيا لم يتم تأكيدها، بحسب البيانات التي قدمها الوزير التركي".

وشدد بوريل على أن أنقرة لم تدل بأي تصريحات حول الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: RT