أردوغان: الغرب سيدفع ثمنا باهظا مقابل محاولاته عزل روسيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سياسة عزل روسيا ستلقي بظلالها الوخيمة على أوروبا والغرب بأكمله.

وأضاف أردوغان عبر قناة "روسيا 1"، أن ثمن هذه المحاولات سيكون باهظا على الغرب وتحديدا على أوروبا وبولندا ضمنها.

ومؤخرا، أشار أردوغان إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يعتدي على روسيا دون الالتفات لأي ضوابط، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تأت من قبيل الصدفة، وإنما ردا على محاولات الناتو التوسع على حساب الأمن القومي الروسي.

وسبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأكد أن استراتيجيات الغرب ومحاولاته ردع روسيا وإنهاك اقتصادها، ارتدت على الغرب بنتائج عكسية كما في لعبة البوميرانغ.

وأدت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا إلى ارتفاع قياسي لأسعار الوقود في دول العقوبات والعالم، وما تبعه من أزمات وتضخم في الاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي