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كندا توسع عقوباتها على بيلاروس

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كندا توسع عقوباتها على بيلاروس
Gettyimages.ru
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وسعت كندا قائمة عقوباتها المفروضة على بيلاروس، حيث أضافت عليها 22 فردا و16 كيانا قانونيا.

وقالت الحكومة الكندية في بيانها إنها "اتخذت هذا الإجراء لأن الحاكم العام يعتبر أن تصرفات جمهورية بيلاروس تشكل انتهاكا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مما أدى أو قد يؤدي إلى أزمة دولية خطيرة".

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وشملت القائمة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور غوليفيتش، ورئيس لجنة التحقيق دميتري غورا، والمتحدثين في مجلسي النواب والشيوخ في الجمعية الوطنية ناتاليا كوتشانوفا، وفلاديمير أندريتشينكو، ورئيس مؤسسة السكك الحديدية فلاديمير موروزوف، وقائد قوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة فاديم دينيسينكو، وسياسيين ومسؤولين عسكريين آخرين.

المصدر: نوفوستي

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