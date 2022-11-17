الدفاع الكندية تعلن تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي، كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا حوالي 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تحملها الالتزامات المقابلة في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.

المصدر: نوفوستي