قال النائب الروسي، أندريه غوروليف، إن نظام كييف يخلط بين الواقع والتمني، في إشارة إلى تصريح أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، حول استعداد قوات كييف لاسترجاع شبه جزيرة القرم الروسية.



وقال غوروليف في حديث لـURA.RU: "أولا والأهم من ذلك، دعونا لا نخلط بين التمني والخيال والواقع".

وشدد غوروليف على أنه كرجل عسكري يحذر من كافة الاحتمالات ويجب الاستعداد لأي شيء، وأضاف: "يجب الدفاع الجاد عن شبه جزيرة القرم الروسية".

المصدر:MK.RU