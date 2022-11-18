"بوليتيكو": وزارة العدل تعين مستشارا خاصا للتحقيق مع ترامب

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول بوزارة العدل أن المدعي العام ميريك غارلاند، عيّن مستشارا خاصا للإشراف على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء هذا بعد أيام قليلة من إعلان ترامب عن نيته للترشح.

وتتعلق المحاكمة باتهامات ترامب على أنه احتفظ بوثائق سرية من ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا، كما حال دون المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة ونقل الصلاحيات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وبالإضافة إلى جوانب تحقيقها المتعلقة بهجوم الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يعتزم الترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة.

المصدر: تاس