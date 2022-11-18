رغم فضائحه في برلين.. كييف تعيّن سفيرها السابق في ألمانيا نائبا لوزير خارجيتها

تم تعيين السفير الأوكراني السابق في ألمانيا أندريه ميلنيك المعروف على نطاق واسع بتصريحاته الفاضحة وإهانته للسياسيين الألمان، نائبا لوزير خارجية أوكرانيا.

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك، عن "قرار مجلس الوزراء الأوكراني بتعيين أندريه ياروسلافوفيتش ميلنيك نائبا لوزير خارجية أوكرانيا".

وأقيل اندريه ميلنيك من منصبه كسفير لأوكرانيا في برلين في يوليو الماضي بقرار من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وخلال فترة عمله كسفير، وصف ميلنيك المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "نقانق كبد عابسة"، وفي مقابلة مع الصحفي الألماني تيلو جونغ، وصف النازي ستيبان بانديرا المناصر لهتلر بأنه "مناضل من أجل الحرية، وروبن هود".

المصدر: RT