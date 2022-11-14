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ماكرون يدعو إلى إجراء مفاوضات بين أطراف الصراع في أوكرانيا

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ماكرون يدعو إلى إجراء مفاوضات بين أطراف الصراع في أوكرانيا
Globallookpress
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تكثيف جميع الجهود الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة لضمان جلوس أطراف النزاع في أوكرانيا خلف طاولة المفاوضات.

وقال ماكرون يوم الاثنين في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" : "يجب أن نوجه كل الجهود الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة لضمان جلوس الأطراف خلف طاولة المفاوضات".

في الوقت نفسه، أضاف ماكرون أن المفاوضات يجب أن تتم في وقت وبشروط تكون مقبولة لدى فلاديمير زيلينسكي وشعب أوكرانيا.

في سياق متصل، صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، في وقت سابق من اليوم بأن باب المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن يظل مفتوحا.

وكانت واشنطن قد دعت، على لسان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى التفكير في مواقف تفاوضية "واقعية"، حيث أشارت المصادر إلى ان واشنطن دعت كييف لإبداء الانفتاح على فكرة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي

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