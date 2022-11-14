الخارجية النمساوية تدعو إلى إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، بأن باب المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن يظل مفتوحا.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين. وكانت واشنطن قد دعت، على لسان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى التفكير في مواقف تفاوضية "واقعية"، حيث أشارت المصادر إلى ان واشنطن دعت كييف لإبداء الانفتاح على فكرة المفاوضات.

وذكر دبلوماسيان أوروبيان مطلعان على المناقشات أن سوليفان نصح فريق زيلينسكي بإعادة النظر في هدف زيلينسكي المعلن باستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن لدى كييف الفرصة لاتخاذ القرار بشأن توقيت ومضمون مفاوضاتها مع الجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي