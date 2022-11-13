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الولايات المتحدة لكييف: فكروا بمواقف تفاوضية "واقعية"

أخبار العالم

الولايات المتحدة لكييف: فكروا بمواقف تفاوضية
Globallookpress
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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لا تزال تفاصيل المناقشات التي جمعت مؤخرا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس فلاديمير زيلينسكي، تتكشف تباعا عبر تصريحات مسؤولين اطّلعوا على ما جرى الحديث عنه خلف الكواليس.

واليوم تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن دبلوماسيين أن سوليفان، وخلال اجتماعه الأخير مع زيلينسكي، اقترح عليه أن يفكر في مواقف تفاوضية "واقعية".

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وأشارت المصادر إلى أنّ واشنطن دعت كييف لإبداء الانفتاح على فكرة المفاوضات.

وذكر دبلوماسيان أوروبيان مطّلعان على تلك المناقشات أن سوليفان نصح فريق زيلينسكي بالتفكير في مطالب واقعية وإعطاء الأولوية للمفاوضات، بما في ذلك إعادة النظر في هدفه المعلن ... والمتمثل باستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن يوم أمس، أن لدى كييف الفرصة لاتخاذ القرار بشأن توقيت ومضمون مفاوضاتها مع الجانب الروسي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "أكد وزير الخارجية مجددا أن موعد ومحتوى أي محادثات يظل قرارا أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

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