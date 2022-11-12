بلينكن يتحدث عن فرصة أمام كييف لتحديد توقيت مفاوضاتها مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّه لدى كييف الفرصة لاتخاذ القرار بشأن توقيت ومضمون مفاوضاتها مع الجانب الروسي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب الاجتماع بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في العاصمة الكمبودية "أكد وزير الخارجية مجددا أن موعد ومحتوى أي محادثات يظل قرار أوكرانيا".

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وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث "إن الولايات المتحدة تأمل في بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا في المستقبل"، مستذكرة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال "إن القتال في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالتوصل إلى اتفاق".

هذا وقد وصل الوفد الأمريكي إلى كمبوديا لحضور "قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان).

المصدر: Lenta.ru