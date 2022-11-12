الولايات المتحدة تأمل في بدء مفاوضات حول أوكرانيا بشروط كييف

قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو، جوليان سميث، إن الولايات المتحدة تأمل في بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا في المستقبل، لكن شروط هذه المفاوضات يجب أن تحددها كييف.

وأضافت السفيرة الأمريكية في مقابلة مع صحيفة كورييري" ديلا سيرا" الإيطالية: "نأمل أن تكون هناك مفاوضات في مرحلة ما في المستقبل" ، مضيفة أن الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يضع "شروطا للجلوس على طاولة المفاوضات".

ووفقا لها، يمكن لروسيا الاتحادية أن تنهي الأزمة "غدا، إذا أرادت ذلك".

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة للتفاوض مع أوكرانيا، لكن يجب على كييف أن تظهر حسن النية.

بدورها صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على مسألة المفاوضات مع أوكرانيا، أن كييف والقيمين عليها لا يحتاجون إلى مفاوضات، لأن هدفهم غير بناء.

المصدر: نوفوستي