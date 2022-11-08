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الخارجية الروسية: لا شروط مسبقة لدى روسيا للتفاوض مع أوكرانيا

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الخارجية الروسية: لا شروط مسبقة لدى روسيا للتفاوض مع أوكرانيا
ria.ru
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو بأن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف أن تظهر حسن النية.

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وقال رودنكو في تصريح للصحفيين: "أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. هذا هو خيارهم. لقد أعلنا دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي قطعت ليس بسببنا".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي في هذا الشأن قائلا: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي، أن تظهر أوكرانيا حسن النية".  

المصدر: نوفوستي

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