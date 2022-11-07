بيسكوف: روسيا تظل منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، إلا أنه ليس هناك فرصة لمواصلة هذه المفاوضات حتى الآن.

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جاء ذلك في إفادته الصحفية اليوم الاثنين، حيث قال: "لقد قلنا مرارا وتكرارا إن الجانب الروسي يظل منفتحا لتحقيق أهدافه من المفاوضات، لكننا كذلك لفتنا انتباه الجميع أكثر من مرة إلى حقيقة أننا في الوقت الراهن لا نرى مثل هذا الاحتمال، حيث تم إغلاق هذا الملف من قبل كييف، وتحول إلى قانون عدم استمرار أي مفاوضات مع الجانب الروسي".

المصدر: نوفوستي