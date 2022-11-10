إسرائيل: "التعاظم الإيراني" وصواريخ "حزب الله" وغزة.. تهديدات لا يستهان بها

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، جملة "التهديدات التي لا يستهان بها" مؤكدا أن إسرائيل أقوى من جميع أعدائها ولن تتردد في ممارسة القوة لحفظ مواطنيها.

وجاءت تصريحات لابيد اليوم الخميس في الكلية الحربية، مشيرا إلى أن ‏"دولة إسرائيل تواجه تهديدات لا يستهان بها تتمثل في التعاظم الإيراني في كل أنحاء المنطقة، والصواريخ عالية الدقة التابعة لحزب الله من لبنان، والصواريخ من غزة، وأوكار الإرهابيين في يهودا والسامرة، ومحور الإرهاب الذي يسعى للتموضع في سوريا". على حد تعبير السياسي الإسرائيلي.

وأضاف أنه على مدار العام المنصرم، أوقفنا العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واستمررنا في معركتنا ضد تعاظم حزب الله والإيرانيين بسوريا ولبنان، وقد انطلقنا إلى عملية "الفجر الصادق" حيث قمنا خلالها باستهداف جميع قادة "الجهاد الإسلامي" في غزة، وسددنا ضربة قوية لمجموعة "عرين الأسود" في نابلس وجنين.

واعتبر لابيد أن إسرائيل "أقوى من جميع أعدائها". قائلا "لن نتردد في ممارسة القوة في سبيل الحفاظ على سلامة مواطنينا"، وأنه "على أعدائنا أن يعلموا أننا أقوى وأكثر حنكة ورقيا وأكثر صلابة منهم في كل لحظة".

واختتم قائلا: "كما ويتعين على أعدائنا أن يعرفوا شيئا آخر مفاده أننا نقف في مواجهتهم سويا، وأن المجتمع الإسرائيلي أقوى من كل خلاف وأن العظمة الإسرائيلية تعود إلى عظمة وحدة الصف".

المصدر: RT