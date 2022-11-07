أوكرانيا تعلن تسلمها أنظمة دفاع جوي غربية جديدة

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أنها تسلمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر "تويتر" "وصلت أنظمة الدفاع الجوي NASAMS وAspide إلى أوكرانيا!"، معربا عن شكره "لشركائنا النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق أن واشنطن تعمل على تسليم أوكرانيا منظومتي دفاع جوي من طراز "NASAMS" في نوفمبر.

ونهاية الشهر الماضي أعلن غريغ هيس، المدير العام لشركة "Raytheon Technologies" التي تصنع أنظمة "NASAMS" أن الولايات المتحدة قد سلمت أول منظومتين من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا.

يرى محللون عسكريون أن تسليم واشنطن منظومات NASAMS لكييف، سيعني تورط الناتو المباشر في المواجهة مع روسيا في أوكرانيا، حيث لا يمكن استخدامها بلا أقمار صناعية.

المصدر: RT