مصدر: الولايات المتحدة سلمت أول نظامين من طراز "NASAMS" إلى أوكرانيا

أعلن غريغ هيس، المدير العام لشركة "Raytheon Technologies" التي تصنع أنظمة "NASAMS" أن الولايات المتحدة قد سلمت أول نظامين للصواريخ المضادة للطائرات "NASAMS" إلى أوكرانيا.

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وقال لقناة "CNBC": "لقد قمنا بتسليم نظامين من طراز "NASAMS". لقد سلمنا نظامين إلى الحكومة (الأمريكية) قبل أسبوعين. بالفعل اليوم يتم نشرهما في أوكرانيا".

وأفاد مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين في الأسبوع الماضي بأن السلطات الأمريكية تأمل بتسليم أول نظامي "NASAMS" لأوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة. من جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض جون كيربي في 11 أكتوبر الجاري إن الولايات المتحدة تنوي تسليم 8 أنظمة من هذا النوع إجماليا إلى أوكرانيا، مضيفا أن تسليم أول نظامين سيتم "في القريب العاجل".

المصدر: تاس