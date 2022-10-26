 
مباشر

مصدر: الولايات المتحدة سلمت أول نظامين من طراز "NASAMS" إلى أوكرانيا

أخبار العالم

مصدر: الولايات المتحدة سلمت أول نظامين من طراز
Legion-Media
نظام للصواريخ المضادة للطائرات "NASAMS"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1ut

أعلن غريغ هيس، المدير العام لشركة "Raytheon Technologies" التي تصنع أنظمة "NASAMS" أن الولايات المتحدة قد سلمت أول نظامين للصواريخ المضادة للطائرات "NASAMS" إلى أوكرانيا.

إقرأ المزيد
السلطات الأمريكية ستنقل أول أنظمة الدفاع الجوي NASAMS إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة
السلطات الأمريكية ستنقل أول أنظمة الدفاع الجوي NASAMS إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

وقال لقناة "CNBC": "لقد قمنا بتسليم نظامين من طراز "NASAMS". لقد سلمنا نظامين إلى الحكومة (الأمريكية) قبل أسبوعين. بالفعل اليوم يتم نشرهما في أوكرانيا".

وأفاد مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين في الأسبوع الماضي بأن السلطات الأمريكية تأمل بتسليم أول نظامي "NASAMS" لأوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة. من جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض جون كيربي في 11 أكتوبر الجاري إن الولايات المتحدة تنوي تسليم 8 أنظمة من هذا النوع إجماليا إلى أوكرانيا، مضيفا أن تسليم أول نظامين سيتم "في القريب العاجل".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا