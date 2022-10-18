السلطات الأمريكية ستنقل أول أنظمة الدفاع الجوي NASAMS إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

صرح متحدث باسم البنتاغون رفيع المستوى للصحفيين بأن السلطات الأمريكية تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ NASAMS المضادة للطائرات (SAM) إلى كييف في الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث: "نتطلع إلى محاولة تسليم أول [NASAMS] إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة". في الوقت نفسه، أكد المسؤول أن واشنطن نقلت بالفعل إلى كييف عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1.4 ألف نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Stinger.

وفي 11 أكتوبر، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (NSC) جون كيربي إن السلطات الأمريكية تتوقع "في المستقبل القريب جدا" نقل أول مجمعين NASAMS إلى كييف. وإجمالا، حسب قوله، تعتزم الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بثمانية أنظمة من هذا القبيل. ومن المقرر تنفيذ عمليات التسليم كجزء من مبادرة لتعزيز أمن أوكرانيا، والتي تتضمن إبرام العقود مع الشركات المصنعة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، وليس توفير المعدات مباشرة من مخزون البنتاغون.

المصدر: تاس