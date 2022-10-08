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محللون: تسليم واشنطن كييف منظومات NASAMS سيعني تورط "الناتو" المباشر في المواجهة مع روسيا

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محللون: تسليم واشنطن كييف منظومات NASAMS سيعني تورط
Legion-Media Scanpix
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أكد محللون عسكريون أن تسليم واشنطن منظومات NASAMS للدفاع الجوي لكييف، سيعني تورط "الناتو" المباشر في المواجهة مع روسيا في أوكرانيا، حيث لا يمكن استخدامها بلا أقمار صناعية.

وكشف الخبيران إيفان كونفالوف وفلاديمير كوروفين لوكالة "نوفوستي" أن الاستخدام الكامل لأنظمة الدفاع الجوي هذه مستحيل دون إشراك الأقمار الاصطناعية لحلف الناتو.

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وأكدت الوكالة أن "يكمن جوهر عمل هذه المنظومات في التفاعل الوثيق للثالوث "الاستطلاع (لـ NASAMS - الأقمار الصناعية والرادارات) وعناصر التحكم (مركز القيادة) – وسائل التدمير (الراجمات)"، والتي تشكل شبكة معلومات وتواصل واحدة".

وتسمح هذه الطريقة لمجموعات صغيرة متفرقة بتحقيق النجاح من خلال ميزة البيانات وتبادل المعلومات المستمر.

ووفقا للمحللين، فإن كييف ستستخدم NASAMS لحماية البنية التحتية العسكرية الرئيسية.

واعتبرت الوكالة أنه من المرجح أن تصبح بطاريتان من أنظمة الدفاع الجوي الجديدة هدفا أولويا للمدفعية والطيران الروسيين.

المصدر: نوفوستي

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