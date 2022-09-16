البنتاغون يتوقع أن يتم تسليم منظومتي دفاع جوي من نوع NASAMS إلى أوكرانيا خلال شهرين

أعلنت السلطات الأميركية أنها تتوقع تسليم أوكرانيا منظومتي صواريخ NASAMS المضادة للطائرات في غضون شهرين تقريبا، حسبما أكد الناطق باسم البنتاغون العميد باتريك رايدر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة رايدر قال فيه إنه " من المتوقع أن يتم تسليم منظومتي NASAMS لأوكرانيا خلال الشهرين المقبلين أو نحو ذلك".

وأعرب ممثل البنتاغون عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تنفيذ المزيد من إمدادات الأسلحة إلى كييف، دون خوف من استنزاف المخزونات.

وأضاف أن "الاستعداد القتالي لدى الولايات المتحدة ليس تحت التهديد، والوضع ليس قريبا من أن يكون تحت التهديد، نحن واثقون قدرتنا على الاستمرار في دعم أوكرانيا في نضالها في المستقبل".

وشدد رايدر على أن تقديم المساعدة العسكرية لكييف هو "جهد دولي". وقال" الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تدعم أوكرانيا". ووفقا له واشنطن وحلفاؤها "سيواصلون دراسة أنواع الأسلحة "التي يمكنهم" توفيرها بشكل جماعي لأوكرانيا."

المصدر: تاس