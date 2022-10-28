واشنطن تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتي الدفاع الجوي "NASAMS" الشهر القادم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل على تسليم أوكرانيا منظومتي دفاع جوي من طراز "NASAMS" الشهر القادم، وسط مزاعم أخيرة بأن الأسلحة قد تم تسليمها إلى كييف.

وقال بلينكن: "نعمل على تزويد أوكرانيا بمنظومتي "NASAMS" للدفاع الجوي، والتي تحتاجها وهي جاهزة لتسليمها لأوكرانيا الشهر المقبل".

وأعلن غريغ هيس، المدير العام لشركة "Raytheon Technologies" التي تصنع أنظمة "NASAMS" في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد سلمت أول نظامين للصواريخ المضادة للطائرات "NASAMS" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي