إندونيسيا تطلق تأشيرة جديدة لإقامة الأثرياء ورجال الأعمال

أعلنت إدارة الهجرة بوزارة العدل وحقوق الإنسان الإندونيسية، إطلاق تأشيرة إندونيسية للأثرياء لمدة خمس إلى عشر سنوات تحت مسمى "تأشيرة المنزل الثاني".

ووفقا لصحيفة "أنتارا" قال المتحدث باسم الهجرة ويدودو إيكاتياهيانا يوم الثلاثاء، "قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا كانت فرصة مثالية لكشف النقاب عن أحدث اقتراح تأشيرة دخول إلى العالم."

واستخدمت إدارة الهجرة مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين في بالي، للإعلان عن التأشيرة الجديدة.

وقال المسؤول، إن "تأشيرة المنزل الثاني" ستسمح للأثرياء الأجانب بالبقاء في إندونيسيا لمدة خمس إلى عشر سنوات، مضيفا أن، المستفيدين المستهدفين هم رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم أو السياح المسنين الذين يريدون "الاسترخاء في إندونيسيا".

وأضاف إكاتيياهيانا: "نحاول الآن إطلاق سياسة تحفيز غير مالية لجذب الأثرياء إلى إندونيسيا، بما في ذلك المليارديرات من جميع أنحاء العالم".

ويمكن للأجانب الذين حصلوا على "تأشيرة منزل ثان" البقاء في إندونيسيا، "للعمل والاستثمار والأنشطة الأخرى التي تساهم في الاقتصاد الإندونيسي".

كما يمكن تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب الهجرة، مع إرفاق ما يثبت وجود 131 ألف دولار أمريكي في حساب بنكي، تبلغ تكلفة الحصول على التأشيرة حوالي 200 دولار أمريكي.

المصدر: نوفوستي