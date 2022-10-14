سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على مهمة لتدريب نحو 15 ألف جندي أوكراني

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وكان مصدر مطلع كشف، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب حوالى 15 ألف جندي أوكراني، مبينا أن "مهمة التدريب نالت بالفعل الموافقة السياسية، ولا يزال يتعين تحديد بعض التفاصيل العملياتية".

وقال المصدر: "سيكون المقر الرئيسي للمهمة في (العاصمة البلجيكية) بروكسل، وسيكون هناك معسكران منفصلان للتدريب الميداني، أحدهما في بولندا، والآخر في دولة أخرى عضو بالتكتل، لم يتم تحديدها بعد"، مشيرا إلى أن نحو 12 ألف جندي أوكراني سيتلقون تدريبا "عاما"، بينما يتلقى ثلاثة آلاف دورة تدريبية متخصصة، مثل "الكيمياء والصحة".

المصدر: "د ب أ"