ماكرون: من مصلحة أوكرانيا التفاوض مع روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن التوصل إلى حل تفاوضي في أوكرانيا، يصب في مصلحة موسكو وكييف، لافتا إلى أن "التفاوض لا يعني تنازل أوكرانيا عن أراضيها".

وقال ماكرون عبر قناة "فرانس 2" التلفزيونية: "سيكون من مصلحة أوكرانيا وروسيا العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "ليس لفرنسا أن تقرر مسألة المفاوضات، بل للأوكرانيين".

وأكد ماكرون أن الشتاء القادم سيمر في سياق الصراع المستمر وقال: "نريد الحفاظ على أوروبا موحدة وتهيئة الظروف للمفاوضات مع روسيا"، مشددا على أن المفاوضات لن تعني التنازل عن وحدة أراضي أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس