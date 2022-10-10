بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.. البحرية البريطانية تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب

أحبطت البحرية الملكية البريطانية عملية لتهريب كميات كبيرة من المخدرات في بحر العرب بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.

ووفق "بي بي سي"، فقد عثرت القوات البريطانية على مئات الكيلو غرامات من مخدر "كريستال ميثامفيتامين" في عملية استغرقت ست ساعات نفذها طاقم الفرقاطة "اتش إم إس مونتروز".

وقالت كلير طومسون قائدة الفرقاطة، إن عملية التوقيف شكلت لطمة قوية للعصابات الإجرامية والإرهابيين الذين يستخدمون المخدرات لتمويل أنشطتهم.

وأضافت طومسون: "مطاردة المنظمات الإرهابية والمجرمين، ووقف خطوط تمويلهم، هو أمر حيوي لأمن بريطانيا وباقي العالم".

وقال متحدث باسم البحرية البريطانية إن الفرقاطة "مونتروز" أرسلت مروحية لتعقب حركة مركب مشتبه فيه، قبل أن تسيطر عليه عناصر متخصصة من وحدة الكوماندوز 42.

وكشف البحث الأولي عن بعض المخدرات، وبعدها عثر فريق الصعود من البحارة ومشاة البحرية على مقصورة مخفية خلف حاجز مزيف على متن القارب الصغير.

وفي المجموع، كان هناك 870 كغ من كريستال الميثامفيتامين على متن المركب، والتي قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن قيمتها بالجملة 15.5 مليون جنيه إسترليني.

وصادرت الفرقاطة ما يقدر بنحو 47 مليون جنيه إسترليني من المخدرات، وشحنتين غير قانونيتين من الأسلحة حتى الآن هذا العام.

والفرقاطة جزء من القوة المشتركة 150 بقيادة السعودية، وهي شراكة من 38 دولة تشارك في عمليات الأمن البحري عبر البحرين الأحمر والعربي، وأجزاء من المحيط الهندي.

ونهاية الشهر الماضي، صادر الأسطول الخامس الأمريكي كمية ضخمة من المخدرات من مركب في بحر عمان تقدر قيمتها بحوالي 85 مليون دولار.

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية