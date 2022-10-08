وسائل إعلام: تركيا تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والغرب

ذكرت صحيفة "ملييت" التركية أن أنقرة تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والغرب، واقترحت ذلك على واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

وكتب أوزاي شندير في صحيفة "ملييت": "في الوقت الحالي، تخطط تركيا لوضع أربع دول غربية رئيسية على طاولة واحدة مع روسيا، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. لم يتم لفت انتباه جميع العواصم الغربية بعد إلى هذه الخطة، لكنها لم تنجح في ذلك، وتم نقلها إلى الولايات المتحدة عبر قنوات مهمة وخاصة.

وبحسب قوله كانت التعليقات الأولى للشخصيات المؤثرة في واشنطن إيجابية للغاية بشأن الخطة.

وذكر أن" أنقرة تحترم أيضا إرادة أوكرانيا وقد استخدمت دائما القنوات المفتوحة لتوضيح أن الحرب يجب أن تعود إلى السلام دون استخدام الأسلحة النووية التكتيكية".

وأوضح أيضا أن "تركيا تتحول من بلد يمكنه إقامة حوار مع كل من كييف وموسكو، إلى بلد يمكنه اللعب على هذا الحوار لتحقيق نتيجة، لا تتفاجأ إذا ما جلست دول الغرب وروسيا في المستقبل القريب على طاولة المفاوضات بفضل تركيا ".

المصدر: نوفوستي