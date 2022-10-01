سلوفاكيا تجري عمليات تفتيش على الحدود مع هنغاريا بسبب اللاجئين من الشرق الأوسط

تابعت سلوفاكيا عمليات التفتيش على الحدود في أربعة أقسام من الحدود البرية مع هنغاريا بسبب زيادة عدد اللاجئين غير الشرعيين من الشرق الأوسط في البلاد.

وذكر التلفزيون السلوفاكي أن معظم اللاجئين من الشرق الأوسط يدخلون أراضي هنغاريا، العضو في اتفاقية شنغن، من صربيا. وعبر سلوفاكيا والتشيك، يحاولون الوصول إلى دول أوروبا الغربية.

واعتقلت الشرطة السلوفاكية يوم الجمعة الماضي 222 لاجئا غير شرعي من الشرق الأوسط.

المصدر: RT