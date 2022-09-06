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الخارجية التشيكية: أردوغان يفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا

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الخارجية التشيكية: أردوغان يفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا
Gettyimages.ru
مهاجرون غير شرعيين - أرشيف
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أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في جمهورية التشيك، فيت راكوسان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال راكوشان في مجلس النواب التشيكي: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا. ولهذا السبب، يدخل المزيد من السوريين دول الاتحاد الأوروبي. فهم لا يأتون من بلادهم، ولكن من تركيا".

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ووفقا لنائب رئيس الوزراء فإنه من المشاكل الخطيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، أن هنغاريا لا تقبل عودة اللاجئين الذين دخلوا البلدان المجاورة من أراضيها.

ويعتزم النواب في البرلمان التشيكي بحث وضع الهجرة غير الشرعية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء.

المصدر: تاس

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