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خفر السواحل السويدي: رصد تسرب غاز رابع في أنابيب "السيل الشمالي"

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خفر السواحل السويدي: رصد تسرب غاز رابع في أنابيب
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ذكرت وسائل إعلام سويدية أن خفر السواحل السويدي رصد نقطة تسرب غاز رابعة من أنابيب "السيل الشمالي"، الممتدة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

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وبحسب صحيفة سفينسكا داجبلاديت السويدية، قالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون إن اثنين من التسريبات الأربعة موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد والتسريبين الآخرين موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

وأعلنت السلطات السويدية الاثنين الماضي أن حادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية "السيل الشمالي" في مياه السويد والدنمارك، ناجم عن انفجارات قد تكون تخريبية.

ولم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" نتيجة أعمال تخريبية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم إن موسكو تنتظر ردا من الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجية البولندي السابق، رادوسلاف سيكورسكي، الذي نشر في تغريدة له صورة من مكان تسرب الغاز مرفقة بعبارة "شكرا للولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي

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