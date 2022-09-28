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الدنمارك: تسرب غاز "السيل الشمالي" قد ينتهي خلال أيام

أخبار العالم

الدنمارك: تسرب غاز
Danish Defence
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أشار رئيس وكالة الطاقة الدنماركية كريستوفر بتزوف، إلى أن تسرب الغاز في خطي أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" قد ينتهي في غضون أيام، حيث لا يتم ضخ غاز إضافي فيه من روسيا.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، نتيجة للحوادث التي وقعت في خطي أنابيب "السيل الشمالي"، تسرب معظم الغاز من الأنابيب.

وأضافت أنه من المتوقع حسب الخبراء أن تتسرب الكميات المتبقية من الغاز في الأنبوب حتى يوم الأحد، حيث لا يتم ضخ غاز جديد فيه من روسيا.

المصدر: رويترز

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