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مقتل مدني إثر القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

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مقتل مدني إثر القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي
Sputnik
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أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل مدني إثر قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت القيادة في بيان لها: "بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في 21 سبتمبر الجاري، 9 أشخاص (قتيل واحد وثمانية جرحى)".

وذكرت القيادة، أن من بين الجرحى، 3 مواطنين من سكان فاليريانوفكا وكراسني ليمان اللتين تم تحريرهما سابقا.

المصدر: نوفوستي

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