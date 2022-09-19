دونيتسك: مقتل 427 مدنيا جراء القصف الأوكراني منذ بدء التصعيد

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا بمقتل 427 مدنيا، وإصابة3431 آخرين جراء القصف الأوكراني منذ بدء التصعيد.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك:"قُتل 427 مدنيا خلال 214 يوما منذ بدء عمليات التصعيد والقصف من قبل القوات الأوكرانية، بينهم 21 طفلا، كما أصيب 3431 آخرين، بينهم 220 طفلا".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة، تضرر 7477 مبنى سكنيا و1647 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأطلقت القوات الأوكرانية 72252 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة مستهدفة عدة مناطق من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في الدونباس.

المصدر: نوفوستي



