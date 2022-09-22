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هجوم إرهابي في مليتوبول

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هجوم إرهابي في مليتوبول
ria.ru
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أعلنت السلطات المحلية في منطقة زابوروجيه أن هجوما إرهابيا وقع بالقرب من السوق المركزية في مدينة مليتوبول.

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وصرّح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الرئيس لإدارة منطقة زابوروجيه، بأن الهجوم الإرهابي في منطقة السوق المركزية في مليتوبول، نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص، حياتهم ليست في خطر، فيما ذكر في وقت لاحق أن الإصابات ارتفعت إلى ستة.

وكان انفجار قد وقع صباح يوم الخميس قرب السوق المركزية في مدينة مليتوبول، فيما أفادت سلطات المنطقة في وقت لاحق بأن الحادث كان هجوما إرهابيا رتبته الاستخبارات الأوكرانية لترويع المدنيين عشية الاستفتاء.

وقال روغوف بهذا الشأن: "بنتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب ثلاثة أشخاص. وهم يتلقون المساعدة الطبية اللازمة، ولا شيء يهدد حياتهم"، لافتا أيضا إلى أن التحقيقات جارية.

وأوضح العضو في الإدارة المحلية لمنطقة منطقة زابوروجيه أن "الإرهابيين يتم تحديد هوياتهم من خلال كاميرات المراقبة".

المصدر: نوفوستي

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