نظام تبريد محطة زابوروجيه النووية تعطل بعد قصف القوات لأوكرانيا

أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، بأن نظام تبريد محطة الطاقة زابوروجيه النووية تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية فجر الأربعاء.

وقال روغوف: "تضرر نظام التبريد والمحولات والمفاتيح الكهربائية، إنهم يرغبون بتعطيل النظام وإيقافه عن العمل بشكل نهائي".

واستهدفت القوات الأوكرانية فجر الأربعاء محطة الطاقة النووية، مخلفة أضرار في معدات الاتصالات لوحدة الطاقة السادسة وخط الكهرباء، وبحسب الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة إنيرجودار، فقد سجلت انفجارات بعد القصف على بعد 100 متر من محيط المحطة النووية.

المصدر: تاس