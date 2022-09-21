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بوشيلين يشكر الرئيس بوتين على دعم الاستفتاء

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بوشيلين يشكر الرئيس بوتين على دعم الاستفتاء
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شكر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على دعمه للاستفتاء بشأن انضمام الجمهورية لروسيا، المقرر إجراؤه في الفترة 23 -27 سبتمبر الجاري.

وكتب بوشلين عبر قناته على تلغرام : "أشكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين على دعمه للاستفتاء".

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس بوتين إن روسيا ستدعم قرارات الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

المصدر: نوفوستي

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