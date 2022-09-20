ماكرون يؤكد استعداده مواصلة الحوار بشأن السلام مع روسيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة ألقاها في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على استعداده مواصلة الحوار مع روسيا بشأن استعادة السلام.

وقال ماكرون: "فرنسا ملتزمة بشدة بالسلام، ولهذا الغرض أنا في حوار مع روسيا"، مشددا على أنه أجرى حوارا مع روسيا قبل بدء الأزمة الأوكرانية "ودعمه في الأشهر الأخيرة ويعتزم الاستمرار".

وبحسب ماكرون، ستعمل فرنسا على تسهيل إيصال المواد الغذائية الأوكرانية إلى الصومال بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما دعا ماكرون إلى منع تقسيم جديد للعالم إلى كتل وتحالفات متعارضة.

المصدر: تاس