ماكرون: الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين لن يكون لها قوة قانونية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن استفتاء انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا لن يكون له قوة قانونية.

وقال ماكرون: "من الواضح أنه الاستفتاء لن يعترف به المجتمع الدولي ولن يكون له أي قوة قانونية، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون له نتيجة هو انسحاب القوات الروسية والعودة الواعية إلى المفاوضات حول الشروط التي اقترحها على الجانب الأوكراني وإبرام السلام"، مضيفا، "اعتقد ان ما اعلنته روسيا هو باروديا (محاكاة ساخرة)".

المصدر: نوفوستي