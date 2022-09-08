شركة "إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها إلى تايلاند والإمارات

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت" سيرغي ألكساندروفسكي بأن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى تايلاند والإمارات في جدولها الشتوي.

وقال: "تم تشكيل برنامجنا الدولي وهو يتطور بشكل عام، جدول الشتاء يحتفظ بوجهتين إلى إسطنبول وأنطاليا، مع تغيرات موسمية في الرحلات، كما يشمل جزر المالديف، وسنضيف رحلتين أسبوعيا إلى سيشيل وتايلاند حيث تم إطلاق بيع التذاكر بالفعل، ونخطط لإضافة بانكوك في المستقبل القريب".

وأضاف: "اعتبارا من أكتوبر نخطط لبدء الرحلات إلى دبي، كما سندرس إمكانية فتح رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة وولاية غوا الهندية. سنواصل رحلاتنا بين سوتشي وبودروم، وسيتم استبدال دالامان التركية بشرم الشيخ والغردقة موسميا، كما سنسير رحلاتنا إلى باكو".

المصدر: نوفوستي