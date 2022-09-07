بوتين: "آيرفلوت" قادمة على مرحلة من إعادة التجهيز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطيران المدني الروسي ينتظره مرحلة إعادة تجهيز بمعدات جديدة بالمطلق والانتقال إلى طائرات روسية الصنع.

وأضاف الرئيس بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF): "أود أن أشير إلى أنه، بشكل عام، تتوقع صناعة النقل الجوي الروسية إعادة تجهيز منهجية. وشكلت شركات الطيران لدينا، بما في ذلك شركة آيروفلوت، أكبر حزمة من الطلبات في التاريخ الحديث، لحوالي 500 طائرة رئيسية محلية الصنع".

ووقعت الشركة المتحدة للطائرات (UAC) التابعة لشركة Rostec State Corporation " و شركة الطيران "Aeroflot" الروسية، واحدة من أكبر الاتفاقيات، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، بشأن توريد 339 طائرة روسية الصنع بحلول عام 2030.

وتنص الاتفاقية على تسليم 210 طائرات من طراز "MS-21" و 89 طائرة جديدة من طراز "SSJ" و40 طائرة من طراز "Tu-214" إلى شركة آيروفلوت. كما أنه من المخطط أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2023.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في فلاديفوستوك في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "نحو عالم متعدد الأقطاب".

المصدر: تاس